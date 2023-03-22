Мэра Салавата Игоря Миронова обвиняют в превышении полномочий

Фото: vk.com/ig.mironov

Мэру Салавата Игорю Миронову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Уфы сообщил «КоммерсантЪ-Уфа».

В настоящее время информации о том, в чем конкретно обвиняют главу городской администрации, нет. Тем не менее, со вчерашнего дня Советский районный суд столицы Башкирии удовлетворил ходатайство следователя и запретил чиновнику осуществление определенные действия на 19 суток – до 9 апреля.

Как сообщили журналистам в приемной мэра, что Миронова с сегодняшнего дня не будет на рабочем месте, поскольку он находится в отпуске. Исполняет обязанности главы администрации города в его отсутствие его первый заместитель Артур Рундау.

Напомним, Игорь Миронов был назначен на пост главы администрации города Салават почти три года назад – 13 мая 2020 года. Горсовет единогласно избрал его на данную должность. Его кандидатуру после отставки предшественника Данира Халилова предложил сам глава Башкирии Радий Хабиров.