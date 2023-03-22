В Уфе 23 марта пройдут массовые проверки пассажирского транспорта

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Завтра, 23 марта, массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Рейды будут направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Мероприятия инспекторы дорожной полиции будут осуществлять при участии сотрудников подразделений технического контроля.

– Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, – отметила ГИБДД.

Автоинспекторы призвали быть внимательными, проявлять вежливость, а также с пониманием отнестись к грядущим проверкам.