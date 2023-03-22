В Башкирии 23 марта ожидаются снегопады и холода до -7°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 23 марта, в Башкирии ожидаются осадки и холодная погода. Это следует из данных регионального МЧС.

Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах республики выпадет небольшой мокрый снег, а вот днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-западный 7-12 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной. Столбики термометров опустятся до -2,-7°, однако днем воздух прогреется до +5, +10°.

Также, согласно прогнозу синоптиков, на региональных автодорогах ночью и утром образуется гололедица.