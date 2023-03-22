В Башкирии мужчина угодил под колеса ВАЗ-2107 и попал в реанимацию

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Дюртюлинском районе Башкирии водитель легковушки сбил мужчину. Пешехода доставили в реанимацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло ранним утром 21 марта. На девятом километре автодороги Верхнеаташево-Семилетка-Верхнеманчарово 54-летний житель Илишевского района за рулём ВАЗ-2107 сбил 31-летнего уфимца. Последний предположительно шёл вдоль проезжей части в попутном с машиной направлении.

– В результате ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Начато разбирательство, – передали в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, в тот же день на въезде в Уфе произошла массовая автоавария, в которой пострадала мать с тремя детьми.