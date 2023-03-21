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В Башкирии годовая инфляция замедлилась на 1,1%. Об этом расскзаал пресс-служба регионального отделения Национального банка.

Согласно данным специалистов, в феврале уровень годовой инфляции в республике составил 9,7% после 10,8% в январе. Данный показатель ниже, чем в среднем по России (11%) и Приволжскому федеральному округу (10,9%).

– На замедление удорожания продовольствия повлияли рост предложения ряда продуктов питания и снижение издержек производителей, что во многом связано с высоким урожаем 2022 года. Сдержанный спрос и рост предложения привели к замедлению удорожания автомобилей и автошин, бытовой техники и электроники, бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров, – сообщает Нацбанк.

На динамику цен в сфере услуг повлиял статистический эффект высокой сравнительной базы минувшего года. Замедлились темпы роста цен на ряд медицинских услуг, где велика доля использования импортных препаратов, расходных материалов и высокотехнологичного оборудования.