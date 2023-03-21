В Башкирии осудят 18-летнего водителя Lada Granta без прав, из-за которого погиб человек

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии перед судом предстанет 18-летний водитель без прав, из-за которого погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Авария случилась около 23:00 1 января на улице Ленина в селе Иглино. Молодой человек за рулем Lada Granta не справился с управлением при заносе и наехал на трех человек, которые шли по обочине. В результате аварии 18-летний уфимец от полученных травм скончался на месте происшествия. С различными травмами были госпитализированы девушка и парень 17 и 18 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Молодой человек признал вину и раскаялся. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.