В Башкирии простились с погибшим в СВО Маратом Хановым

Фото: vk.com/ilgis_muhamedzyanov

Сегодня, 21 марта, в Давлекановском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Маратом Хановым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.

Военнослужащий родился и вырос в селе Старомрясово. После получения профессионального образования отслужил в российской армии. Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.

Церемония прощания прошла в Старомрясовском филиале районного Дома культуры. Проводить в последний путь пришли Ильгиз Мухамедзянов, депутат парламента республики Эдуард Саитбаталов, военный комиссар Альшеевского и Давлекановского районов и города Давлеканово Вадим Яблонский, а также родные и близкие погибшего.

– Выражаю искренние соболезнования родным и близким Марата Сулпановича. Вечная память, – написал в своей публикации глава администрации Давлекановского района.