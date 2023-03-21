В Башкирии в ходе драки 48-летний мужчина до смерти избил своего соперника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии жестокая драка закончилась трагедией. Инцидент случился в ноябре 2021 года в гостинице.

Между двумя мужчинами возник, который перерос в кровавую потасовку. 48-летний житель Салавата нанес своему сопернику множество ударов, которые повлекли за собой переломы костей и повреждения внутренних органов. От полученных травм потерпевший скончался.

В суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что оборонялся, и его жизни угрожала опасность, а убежать возможности не было. Предвидеть и предугадать сложившуюся ситуацию подсудимый, по его словам, не мог.

Тем не менее, Благовещенский районный суд все же признал его виновным и приговорил к шести года колонии строго режима.