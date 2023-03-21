В Башкирии 22 марта ожидаются дожди и похолодание до -9°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 22 марта, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителей республики, согласно данным синоптиков, ожидает облачная погода с прояснениями. Грядущей ночью существенных осадков не предвидится, а днем в некоторых районах пройдут небольшой дождь. Ветер будет южный, юго-западный три-восемь метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +1,-4°, на юго-востоке Башкирии – до -9°, днем – +4,+9°.

Ночью и утром на отдельных участках региональных автодорог образуется гололедица. Также местами прогнозируется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.