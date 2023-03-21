В Уфе с 25 до 28 марта закроют проезд по участку улицы Октябрьской революции

В Уфе с 25 до 28 марта будет закрыт проезд машин на 20-метровом участке улицы Октябрьской революции

В Уфе с 25 до 28 марта будет закрыт проезд машин на 20-метровом участке улицы Октябрьской революции. Речь идет об отрезке проезжей части в районе дома №75. Об этом предупредила мэрия.

Как пояснили в администрации, ограничение связано с переустройством сетей «Уфаводоканала». Из-за перекрытия дороги изменится схема движения автобусных маршрутов №6, №13 и №207. Как именно они будут ездить, указано на изображении ниже.

фото: ufacity.info

Городские службы попросили жителей отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут.