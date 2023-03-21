Башкирскую компанию оштрафовали за рекламу уклонения от службы в армии

Татарстанское управление ФАС оштрафовало юридическую компанию «Защита прав призывника» из башкирского города Стерлитамака за рекламу услуг по уклонению от службы в армии Фото: Александр ГЛУЗ

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало юридическую компанию «Защита прав призывника» из башкирского города Стерлитамака за рекламу услуг по уклонению от службы в армии. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ФАС РТ, посетителям сайта фирма предлагала получить отсрочку и военный билет в Казани и Татарстане с гарантиями в договоре даже при наличии повестки. На ресурсе компании было написано, что она «помогает призывникам законно не служить в армии». Там утверждалось, что соответствующей услугой воспользовались более 35 тыс. новобранцев. Получить услугу предлагалось по нескольким тарифам, в каждом из которых фигурировала отсрочка во время всех работ и консультаций юристов и врачей.

– Компания также заявляла, что у 9 из 10 призывников есть законные основания получить военный билет, не проходя службу в армии, однако не смогла предоставить этому подтверждение в рамках рассмотрения дела, – рассказали в антимонополисты.

Комиссия ФАС РТ пришла к выводу, что реклама компании вызывает у жителей призывного возраста отрицание к воинской службе и создает впечатление, что отправки в армию можно избежать, воспользовавшись ее услугами. Действия фирмы были квалифицированы как нарушающие принципы достоверности и добросовестности рекламы и порочащие честь и репутацию участников призывной кампании. В итоге организации выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, ранее парламент Башкирии заявлял о намерении предложить Госдуме России ввести запрет на рекламу услуг для призывников.