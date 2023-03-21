Военнослужащий из Башкирии записал видеообращение из зоны СВО

фото: Telegram // "Башкирский батальон"

Боец из Башкирии записал видеообращение из зоны специальной военной операции. Запись 21 марта появилась в телеграм-канале «Башкирский батальон».

– Каждый день мы бьем врага. Это непростая работа, но мы справляемся, и успешно. Я хочу обратиться ко всем тем, кто служил, кто воевал, к нашим старшим братьям – пришло твое время! Ждем тебя здесь! – сказал военнослужащий.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Башкирии начали формировать два новых добровольческих батальона, помимо уже имеющихся трех. Первое подразделение носит имя Даяна Мурзина, второе назвали «Северные Амуры»: в них принимают жителей республики до 60 и 50 лет соответственно.