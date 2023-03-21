Житель Башкирии вывез за границу 2-летнюю дочь без разрешения ее матери

В декабре прошлого года житель Башкирии вывез за границу из города Стерлитамака 2-летнюю дочь без разрешения ее матери

В декабре прошлого года житель Башкирии вывез за границу из города Стерлитамака 2-летнюю дочь без разрешения ее матери. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

– В настоящее время в рамках следствия проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и ребенка, – передали в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского управления Игорю Пашнину предоставить доклад о ходе следствия.