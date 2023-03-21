Отправившийся добровольцем на СВО башкирский депутат Булат Юмадилов вернулся в Уфу

фото: пресс-служба парламента Башкирии

В Уфу вернулся 61-летний депутат башкирского парламента Булат Юмадилов, который три месяца назад отправился добровольцем в зону специальной военной операции. С народным избранником 21 марта встретился спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Парламентарий заявил, что гордится решением депутата и тем, как мужественно он «проявил себя в ходе военной операции».

– Несмотря на наличие офицерского звания, Вы служили в должности стрелка, на передовой позиции под Артемовском (Бахмутом), испытали все тяготы и лишения армейской службы в самой горячей точке, – отметил Толкачев.

Командир отряда «БАРС» представил Юмадилова к госнаграде. В характеристике он указал, что депутат «зарекомендовал себя как смелый и добросовестный, волевой и дисциплинированный воин, способный выполнять боевые задачи» в условиях с риском для жизни и здоровья.

Булат Юмадилов в свою очередь поблагодарил коллег и всех неравнодушных за помощь военнослужащим. Его пригласили выступить на ближайшем заседании парламента и ответить на вопросы депутатов.

Спикер Курултая Константин Толкачев добавил, что сейчас в спецоперации участвуют более 30 депутатов Башкирии различного уровня.

Напомним, накануне стало известно о том, что на отпуск из зоны СВО приехал вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов.