Петицию против отставки мэра Агидели меньше чем за сутки подписали более 700 человек

фото: vk.com // Фанис Гильванов

Житель башкирского города Агидели Руслан Манкиев 21 марта создал в соцсети «ВКонтакте» петицию против отставки мэра Фаниса Гильванова. Меньше чем за сутки ее подписали более 700 человек.

– Недавно поступила новость, что действующий глава уходит в отставку. Жители города Агидель были в шоке, и явно несогласны с данным решением командования. Благодаря Фанису Яфасовичу было выполнено множество проектов, и каждый житель города это видел. Пришло и наше время поддержать главу города. Подпишите петицию, чтобы Фанис Яфасович остался действующим главой Агидели! – говорится в тексте петиции.

«КП-Уфа» попросила прокомментировать инициативу жителей самого Гильванова. Он сказал, что ему «очень приятная такая высокая оценка» его работы.

– Если петиция поможет принимать решение, чтобы я продолжил работу, я с удовольствием и продолжу ее. Это меня обяжет еще больше трудиться во благо нашего города, – признался чиновник.

Напомним, об уходе Фаниса Гильванова с поста мэра Агидели после шести лет работы стало известно накануне. Сити-менеджер сам об этом объявил.