С 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие степных рек

В Башкирии с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек Фото: Ксения Высотина

В Башкирии с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек. В ближайшие десять дней средняя температура по республике будет выше нормы на 4-7°. Об этом сообщило региональное МЧС.

Ведомство разработало модели подтопления в Уфе при различном уровне воды в реках Белой, Уфе и Деме в период половодья. На данный момент угрозы «большой воды» в башкирской столице пока нет – текущий уровень Белой составляет около 0 см.

МЧС перечислило участки Уфы, до которых может дойти вода при неблагоприятном сценарии развития половодья:

– улица Серова;

– СНТ Козарез;

– СНТ Альбатрос;

– СНТ «Озон»;

– СНТ «Зауфимье»;

– СНТ в Инорсе;

– СНТ в Шакше;

– СНТ в Демском лесничестве;

– Кооперативная поляна;

– поселок Искино;

– поселок Максимовка (улицы Фурманова и Чехова)

– поселок Пугачевская слобода;

– поселок 3-я пристань;

– поселок Дудкино;

– Затон;

– Кузнецовский затон;

– Нижегородка.

МЧС рекомендовало гражданам, которые находятся под угрозой подтопления своевременно убрать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не выбрасывайте за ограду мусор, убрать все ценное из подвалов и погребов, а также подготовить все необходимое в случае эвакуации: документы, деньги, одежду, туалетные принадлежности и медикаменты.