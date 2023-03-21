С 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие степных рек

В Башкирии с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек
Фото: Ксения Высотина
В Башкирии с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек. В ближайшие десять дней средняя температура по республике будет выше нормы на 4-7°. Об этом сообщило региональное МЧС.
Ведомство разработало модели подтопления в Уфе при различном уровне воды в реках Белой, Уфе и Деме в период половодья. На данный момент угрозы «большой воды» в башкирской столице пока нет – текущий уровень Белой составляет около 0 см.
МЧС перечислило участки Уфы, до которых может дойти вода при неблагоприятном сценарии развития половодья:
– улица Серова;
– СНТ Козарез;
– СНТ Альбатрос;
– СНТ «Озон»;
– СНТ «Зауфимье»;
– СНТ в Инорсе;
– СНТ в Шакше;
– СНТ в Демском лесничестве;
– Кооперативная поляна;
– поселок Искино;
– поселок Максимовка (улицы Фурманова и Чехова)
– поселок Пугачевская слобода;
– поселок 3-я пристань;
– поселок Дудкино;
– Затон;
– Кузнецовский затон;
– Нижегородка.
МЧС рекомендовало гражданам, которые находятся под угрозой подтопления своевременно убрать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не выбрасывайте за ограду мусор, убрать все ценное из подвалов и погребов, а также подготовить все необходимое в случае эвакуации: документы, деньги, одежду, туалетные принадлежности и медикаменты.