В Башкирии отменили приговор экс-полицейскому, который избил женщину в ее квартире

Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-полицейскому из города Стерлитамака, который избил женщину в ее квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-полицейскому из города Стерлитамака, который избил женщину в ее в квартире. Об этом 21 марта сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, в декабре 2021 года мужчина, будучи сотрудником патрульно-постовой службы, в обмундировании пришел в квартиру к местной жительнице и избил ее, требуя забрать заявление о привлечении его подруги к уголовной ответственности. Три месяца спустя он же нашел на улице чужую банковскую карту и оплатил ею различные товары общей стоимостью почти 10 тыс. рублей.

Впоследствии о преступлениях полицейского прознали коллеги. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Стерлитамакский городской суд оправдал экс-полицейского по эпизоду с нападением на женщину и оштрафовал на 200 тыс. рублей за использование чужой карты. Прокуратура не согласилась с этим приговором и обжаловала его, указав на нарушения уголовно-процессуального законодательства. Верховный суд Башкирии согласился с доводами надзорного ведомства и отменил оправдательный вердикт. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

В прокуратуре добавили, что обвиняемого уволили из полиции по компрометирующим основаниям.