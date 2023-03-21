Утром 21 марта в Башкирии загорелся 2-этажный магазин

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 21 марта, в башкирском городе Баймаке загорелся 2-этажный магазин. Инцидент произошел на улице Цветаевой. Об этом сообщило региональное МЧС.

К прибытию пожарных открытым пламенем горела кровля шлакоблочного здания, обшитого металлосайдингом. В течение 40 минут сотрудники МЧС и добровольная команда Мерясовского сельсовета локализовали открытое горение, а еще через 20 минут полностью потушили пожар.

– В тушении задействовано 23 человека и 5 единиц техники, – передали в МЧС. – Пострадавших нет.

В причинах пожара разбирается дознаватель ведомства.