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НовостиПроисшествия21 марта 2023 4:36

Утром 21 марта в Башкирии загорелся 2-этажный магазин

В тушении пожара участвовали 23 человека и пять единиц техники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 21 марта, в башкирском городе Баймаке загорелся 2-этажный магазин. Инцидент произошел на улице Цветаевой. Об этом сообщило региональное МЧС.

К прибытию пожарных открытым пламенем горела кровля шлакоблочного здания, обшитого металлосайдингом. В течение 40 минут сотрудники МЧС и добровольная команда Мерясовского сельсовета локализовали открытое горение, а еще через 20 минут полностью потушили пожар.

– В тушении задействовано 23 человека и 5 единиц техники, – передали в МЧС. – Пострадавших нет.

В причинах пожара разбирается дознаватель ведомства.