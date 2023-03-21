В Башкирии водитель Chevrolet Niva во дворе дома переехал лежащего человека

кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

В башкирском городе Кумертау водитель внедорожника переехал лежащего во дворе дома человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло вечером 20 марта. На улице Машиностроителей 28-летний местный житель за рулем Chevrolet Niva совершил наезд на 60-летнего мужчину, который лежал на проезжей части и предположительно был пьяным. Пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу.

– Со слов водителя, он не заметил лежащего человека на проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, – передали в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, в минувшее воскресенье на трассе в Башкирии житель Оренбургской области попал под колеса сразу пяти автомобилей и погиб.