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ГИБДД Башкирии начала массовые рейды по выявлению должников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

В ходе мероприятий «Должник» сотрудники дорожной полиции будет останавливать нарушителя правил дорожного движения и проверять его по базе данных. В случае выявление факта неуплаты штраф будет составляться административный материал. Как отметил в своей публикации Севастьянов, виновного могут арестовать на 15 суток.

По данным ГИБДД, в Башкирии с начала текущего года за неуплату штрафа в срок было привлечено к ответственности более 1800 граждан.

– В связи с этим каждому автолюбителю советую предусмотрительно проверить свою водительскую историю. И если она небезупречна – поступить по закону, – заявил глава республиканской Госавтоинспекции.