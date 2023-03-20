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В Башкирии зарегистрировали 81 случай подтопления талыми водами. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как отмечают представители ведомства, часто случаи подтоплений имеют локальный характер и произошли из-за таяния неубранного снега. Чтобы избежать подобных инцидентов, специалисты рекомендуют своевременно убирать снег с прилегающей к дому территории, очистить канавы, водосбросные и водопропускные трубы, не выбрасывать мусор за ограду мусор и не допускать засора естественных протоков талой воды.

Помимо этого, если дом находится в зоне подтопления, то стоит заранее убрать все ценное из подвалов, погребов и прочих помещений, которые может заполнить вода.

– Если есть крупнорогатый скот и другие животные необходимо заранее их перегнать на возвышенные места. Подготовить заранее то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые вам медикаменты, – советует МЧС.