В Башкирии предприятие 3 месяца не платила зарплату сотрудникам

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В Чишминском районе Башкирии предприятие три месяца не платила зарплату сотрудникам. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с июля по октябрь прошлого года «Росагросервис» задолжала 10 сотрудникам более 590 тысяч рублей заработной платы. Была проведена проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Также в суд были направлены заявления о взыскании долга.

– Расследование уголовного дела и восстановление прав граждан находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщили представители прокуратуры республики.