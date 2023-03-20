Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов приехал в отпуск из зоны СВО

Фото: vk.com/a.badranov

Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов приехал в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом он рассказала на свое личной странице в социальных сетях.

Чиновник в своей публикации заявил, что не жалеет о своем решении принять участие в СВО. Самое важное для него, как отмечает Бадранов, – быть полезным для военнослужащих из республики.

Вице-премьер утверждает, что меры, принятые главой Башкирии Радием Хабировым по поддержке бойцов спецоперации, эффективны и становятся примером для других регионов России.

В зоне специальной военной операции Азат Бадранов занимается координацией и решением вопросов военно-политеческой работы во всех подразделениях, где служат добровольцы и мобилизованные из Башкирии.

– Работа занимает все время, выходных нет. Объезжать приходится всю линию фронта. После отпуска работы планируется еще больше. Сейчас коммуникация и взаимодействие выстроено с подразделениями, где наших идет счет на сотни и тысячи. Осталось найти все подразделения, где наших десятки, – поведал чиновник.

Провести отдых вице-премьер республики планирует провести в кругу близких. По его словам, ежедневно он будет в доступен лишь для своих дочерей.