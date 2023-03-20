Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 15:04

В Уфе сняли ограничение движения транспорта вдоль реки Шугуровка

Ранее их ограничительные меры продлили до 23 марта
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

В Уфе сняли ограничение движения транспорта вдоль реки Шугуровка. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке вдоль водоема под мостом от улицы Ушакова до улицы Хетагурова. Ранее здесь ввели ограничительные меры на период с 12 по 15 марта, которые затем продлили до 23 числа. Власти объяснили ситуацию теплой погодой и «активным таянием снежных масс».

– В настоящее время вода отступила и проезд открыт. В случае повторения ситуации, ограничения будут снова введены для обеспечения безопасности участников дорожного движения, – сообщила сегодня мэрия столицы Башкирии.