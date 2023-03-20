Фото: ufacity.info

В Уфе сняли ограничение движения транспорта вдоль реки Шугуровка. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке вдоль водоема под мостом от улицы Ушакова до улицы Хетагурова. Ранее здесь ввели ограничительные меры на период с 12 по 15 марта, которые затем продлили до 23 числа. Власти объяснили ситуацию теплой погодой и «активным таянием снежных масс».

– В настоящее время вода отступила и проезд открыт. В случае повторения ситуации, ограничения будут снова введены для обеспечения безопасности участников дорожного движения, – сообщила сегодня мэрия столицы Башкирии.