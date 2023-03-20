Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе спасли гниющего заживо бездомного, который долгое время пребывал в беспомощном состоянии на остановке «Театр Кукол».

Помочь мужчине, как рассказало издание «Mkset», удалось благодаря неравнодушной женщине по имени Диана Шангареева. Сначала уфимка подкармливала бездомного, а затем обратилась за помощью к журналистам, которые, в свою очередь, связались с Министерством семьи, труда и социальной защиты, а также Республиканским центр помощи лицам без определенного места жительства. С помощью сотрудников полиции специалисты доставили бомжа в учреждение.

Состояние мужчины привело в ужас сотрудников социального центра. По их словам у него экскременты были даже на голове, а после того, как бездомного отмыли, от него разило гниющей плотью. Предполагается, что у бомжа развилась гангрена и, возможно, ему придется ампутировать ноги. Однако это будут решать врачи уфимской больницы №22, куда был отправлен бродяга.

Мужчина представился Вячеславом Геннадьевичем Меняйленко. По его словам, он из Ижевска, и ему 38 лет. Бездомный рассказал, что у есть мама и двоюродная сестра. В настоящее время сотрудники центра БОМЖ пытаются найти его родственников.