В Башкирии осудят обвиняемого в жестоком убийстве 95-летнего ветерана войны

Фото: СК Башкирии

В Башкирии перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали пресс-службы региональных прокуратуры и Следственного комитета.

Трагедия случилась ранним утром 25 августа прошлого года в деревне Кадырово Илишевского района республики. По версии следователей, 64-летний житель Илишевского района, будучи пьяным, пришел домой к убитому, чтобы занять денег. Ветеран ответил отказом и тогда обвиняемый распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо, а затем нанес не менее 26 ударов в область головы, шеи и груди заостренным металлическим штырем и неустановленным колюще-режущий предметом. Пожилой мужчина скончался от ранений прямо на месте. После этого обвиняемый обыскал дом потерпевшего, похитил восемь тысяч рублей и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем». Обвиняемый свою вину не признал вину.

Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу. Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СКР, а также у руководства следственного управления по республике.