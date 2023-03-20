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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться со строительством стадиона «Шахтер» в Кумертау. Как заявил руководитель региона в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой, объект дне могут завершить уже три года.

Хабиров отметил, что сам начинал данный проект, однако его, как он утверждает, «подвели строители». Глава республики поручил своим подчиненным выехать на место и провести совещание.

Напомним, реконструкцией стадиона в 2019 году занялась компания «Капитал строй». Контора стала единственным подрядчиком аукциона, организованного государственным Управлением капстроительства республики. Начальная стоимость контракта составила 246,9 миллионов рублей. Работы должны были быть выполнены к октябрю 2020 года.