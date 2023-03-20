В Башкирии дворы и общественные пространства благоустроят за 3,5 млрд рублей

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В Башкирии дворы и общественные пространства благоустроят за 3,5 миллиарда рублей. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой доложила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.

До 30 августа текущего года по программе «Башкирские дворики» власти планируют обновить 206 дворов в 30 муниципалитетах. На эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в прошлом году.

По программе формирование комфортной городской среды будет благоустроено 19 парков, 10 скверов, 16 аллей, 14 пешеходных зон и тротуаров и 63 общественных пространства. На это будет направлено 2,3 миллиарда рублей.