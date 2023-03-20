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НовостиОбщество20 марта 2023 10:00

Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, который планировалось убрать 27 марта

Рейс просили сохранить местные жители
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, соединяющий Уфу с пригородом. Рейс планировалось убрать 27 марта, однако местные жители просили его сохранить

Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, соединяющий Уфу с пригородом. Рейс планировалось убрать 27 марта, однако местные жители просили его сохранить

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, соединяющий Уфу с пригородом. Рейс планировалось убрать 27 марта, однако местные жители просили его сохранить. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 марта сообщила руководитель управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Вместе с Александром Владимировичем Клебановым [министром транспорта Башкирии] разбираемся в ситуации. Есть изменения в хорошую сторону: оставят тот маршрут, который просят люди, и добавят тот, который необходим, – сказала чиновница.

Напомним, автобусы маршрута №135 курсируют между Зареченским рынком в Затоне и Миловским парком. В качестве альтернативы готовящегося к снятию рейса жителям предлагали передвигаться на автобусах №364п, однако те настаивали на сохранении имеющегося маршрута.