Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, который планировалось убрать 27 марта

Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, соединяющий Уфу с пригородом. Рейс планировалось убрать 27 марта, однако местные жители просили его сохранить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс Башкирии решил оставить маршрут №135, соединяющий Уфу с пригородом. Рейс планировалось убрать 27 марта, однако местные жители просили его сохранить. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 марта сообщила руководитель управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Вместе с Александром Владимировичем Клебановым [министром транспорта Башкирии] разбираемся в ситуации. Есть изменения в хорошую сторону: оставят тот маршрут, который просят люди, и добавят тот, который необходим, – сказала чиновница.

Напомним, автобусы маршрута №135 курсируют между Зареченским рынком в Затоне и Миловским парком. В качестве альтернативы готовящегося к снятию рейса жителям предлагали передвигаться на автобусах №364п, однако те настаивали на сохранении имеющегося маршрута.