Хабиров намерен усилить работу по ревакцинации населения Башкирии от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен усилить работу по ревакцинации населения от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен усилить работу по ревакцинации населения от коронавируса. Соответствующие поручения он намерен дать по итогам отчета Минздрава республики на следующей неделе. Такое решение руководитель региона принял после того как на оперативном совещании местного правительства 20 марта глава ведомства Айрат Рахматуллин сказал, что в ковид-госпиталя сейчас поступают невакцинированные пациенты. Речь идет о тех, кто последний раз прививался шесть и более месяцев назад.

– На следующий понедельник ждем предложения Минздрава по ревакцинации с цифрами, фактами и в разрезе муниципалитетов, и я дам поручения. Давайте снова «навалимся», люди болеют если, – сказал Хабиров.

По данным Минздрава РБ, за последние сутки коронавирус в Башкирии диагностировали 165 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили более 358,8 тыс. случаев инфицирования. Сейчас носителями COVID-19 в регионе являются 2 376 человек, 157 из них лежат в больницах.