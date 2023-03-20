В Башкирии в два раза увеличилось число жалоб на ямы и выбоины на дорогах

В Башкирии за прошлую неделю было зарегистрировано 96 жалоб на ямы и выбоины на дороге. Это в два раза больше, чем было неделей ранее (42) Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Башкирии за прошлую неделю было зарегистрировано 96 жалоб на ямы и выбоины на дороге. Это в два раза больше, чем было неделей ранее (42). Статистику по обращениям жителей на оперативном совещании в местном правительстве 20 марта озвучила руководитель управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– По ремонту дорог львиная доля обращений касается столицы республики – 102 обращения. Дальше [по числу жалоб следуют] Стерлитамак [24 обращения], Октябрьский [22], Стерлитамакский [17] и Шаранский районы [12], – сказала чиновница.

После доклада Прочаковской руководитель региона Радий Хабиров спросил у вице-премьера Алана Марзаева, когда в республике планируется открыть асфальтобетонный завод. Тот ответил, что запуск предприятия намечен на 1 апреля, и «проблем с этим нет». Хабиров отметил, что «проблемы есть – и очень большие»: «Вон, посмотрите, увеличилось количество жалоб. Ну, это весной всегда так происходит: к лету на снег жалобы почему-то уходят, а на ямы – появляются». Марзаев в свою очередь сказал, что сейчас – пока температура ниже +10 градусов – работать с горячим асфальтом нельзя. Глава Башкирии принял это объяснение и призвал быть наготове.