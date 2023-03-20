В Уфе из-за перекрытия улицы Колгуевской изменится схема движения автобусов №211 и №252

В Уфе из-за перекрытия сквозного проезд по улице Колгуевской с 14 апреля по 31 августа изменится схема движения двух автобусных маршрутов: №211 и №252 Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из-за перекрытия сквозного проезд по улице Колгуевской с 14 апреля по 31 августа изменится схема движения двух автобусных маршрутов: №211 и №252. Об этом 20 марта предупредила городская администрация.

– Движение автобусов будет выполняться через Монумент Дружбы с заездом в микрорайон «Колгуевский», согласно прилагаемой схеме, – передала мэрия.

Напомним, улица Колгуевская будет перекрыта на участке между пересечениями с Пугачева и Бакинской будет перекрыта на четыре с половиной месяца из-за строительства водовода.