Радий Хабиров представил нового министра МВД по Башкирии

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 20 марта глава региона Радий Хабиров представил нового руководителя МВД по республике. 10 марта 2023 года на этот пост был назначен Александр Прядко.

О его назначении на должность объявил в режиме видеосвязи министр МВД России Владимир Колокольцев. В совещании принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров.

- Он представил нашего нового начальника полиции, начальника МВД, генерал-майора полиции Александра Александровича Прядко. Мы с ним уже пообщались. Биографию посмотрите, он прошел все этапы сложного, непростого пути сотрудника милиции. Очень достойный человек, пожелаем ему удачи, - заявил в прямом эфире Радий Хабиров.

Ранее Александр Прядко занимал аналогичный пост в Архангельской области.

Напомним, недавно с поста министра МВД по Башкирии ушел Роман Деев и некоторое время в этой должности с приставкой «и.о.» работал генерал-майор Артур Сайфуллин.