Начальник ГИБДД Башкирии предупредил о старте профилактической акции

В Башкирии в преддверии весенних каникул началась профилактическая акция ГИБДД «Внимание – дети». Она продлится до 7 апреля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 20 марта, в Башкирии в преддверии весенних каникул началась профилактическая акция ГИБДД «Внимание – дети», направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дорогах. Она продлится до 7 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Особое внимание будет уделено перевозкам детей. Совместно с органами образования запланированы тематические акции, профилактические беседы, конкурсы. Экипажи ДПС приблизятся к местам наибольшего скопления детей, чтобы максимально обезопасить их нахождение на улице, – написал руководитель дорожной полиции.

Севастьянов назвал «сложной» ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом. По итогам первых двух месяцев 2023 года в Башкирии зарегистрировали 43 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет: в них один ребенок погиб и 47 получили травмы. Начальник ГИБДД от имени ведомства и педагогов обратился к водителям с просьбой не подвергать опасности детские жизни.