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НовостиОбщество20 марта 2023 5:20

Парламент Башкирии предложит Госдуме наказывать заключенных за саботаж работы

Ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей хотят отнести злостным нарушением порядка отбывания наказания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии предложит Госдуме ввести ответственность для заключенных, которые ненадлежащим образом исполняют свои трудовые обязанности в колониях

Парламент Башкирии предложит Госдуме ввести ответственность для заключенных, которые ненадлежащим образом исполняют свои трудовые обязанности в колониях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии предложит Госдуме ввести ответственность для заключенных, которые ненадлежащим образом исполняют свои трудовые обязанности в колониях. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, администрации тюрем обязаны привлекать осужденных к труду с учетом пола, возраста, состояния здоровья и специальности. В то же время сотрудники исправительных учреждений отмечают низкую трудовую дисциплину заключенных: они могут не отказываться от работы, но саботировать ее, создавая лишь видимость деятельности. Никаких мер воздействия в таких случаях законом не предусмотрено. Из-за этого башкирский парламент предложил закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе России положение о том, что ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей является злостным нарушением порядка отбывания наказания, что повлечет за собой меры взыскания и материальную ответственность.

Толкачев отметил, что расходы на содержания осужденных ложатся бременем на налогоплательщиков, и общество «вправе ожидать отдачи». Законопроект, добавил председатель Курултая, отвечает принципу справедливости: «трудовой вклад в общественно полезное дело помогает человеку встать на путь исправления и в то же время покрывает часть расходов на его содержание».