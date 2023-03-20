Парламент Башкирии предложит Госдуме наказывать заключенных за саботаж работы

Парламент Башкирии предложит Госдуме ввести ответственность для заключенных, которые ненадлежащим образом исполняют свои трудовые обязанности в колониях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии предложит Госдуме ввести ответственность для заключенных, которые ненадлежащим образом исполняют свои трудовые обязанности в колониях. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, администрации тюрем обязаны привлекать осужденных к труду с учетом пола, возраста, состояния здоровья и специальности. В то же время сотрудники исправительных учреждений отмечают низкую трудовую дисциплину заключенных: они могут не отказываться от работы, но саботировать ее, создавая лишь видимость деятельности. Никаких мер воздействия в таких случаях законом не предусмотрено. Из-за этого башкирский парламент предложил закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе России положение о том, что ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей является злостным нарушением порядка отбывания наказания, что повлечет за собой меры взыскания и материальную ответственность.

Толкачев отметил, что расходы на содержания осужденных ложатся бременем на налогоплательщиков, и общество «вправе ожидать отдачи». Законопроект, добавил председатель Курултая, отвечает принципу справедливости: «трудовой вклад в общественно полезное дело помогает человеку встать на путь исправления и в то же время покрывает часть расходов на его содержание».