В Башкирии житель Оренбургской области попал под колеса пяти автомобилей и погиб

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии житель Оренбургской области попал под колеса пяти автомобилей и погиб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло около девяти часов вечера 19 марта. На 213 километре трассы Уфа-Оренбург 62-летний житель Кумертау за рулем Land Rover Sport сбил 34-летнего мужчину из Оренбуржья. После этого на пешехода совершили наезд еще четыре машины.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Дорожная полиция начала разбирательство, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.