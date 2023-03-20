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НовостиПроисшествия20 марта 2023 4:50

В Башкирии житель Оренбургской области попал под колеса пяти автомобилей и погиб

ДТП произошло на трассе в Мелеузовском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии житель Оренбургской области попал под колеса пяти автомобилей и погиб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло около девяти часов вечера 19 марта. На 213 километре трассы Уфа-Оренбург 62-летний житель Кумертау за рулем Land Rover Sport сбил 34-летнего мужчину из Оренбуржья. После этого на пешехода совершили наезд еще четыре машины.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Дорожная полиция начала разбирательство, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.