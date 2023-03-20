21 марта температура воздуха в Башкирии поднимется до +13°

Во вторник 21 марта температура воздуха в горных районах Башкирии поднимется до +13° Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, во вторник 21 марта температура воздуха в горных районах Башкирии поднимется до +13°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, по северу республики прогнозируется мокрый снег и дождь, на остальной территории обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-западный и умеренный.

В среднем по Башкирии ночью температура воздуха понизится до -1,-6° (по юго-востоку до -11°). Днем столбики термометров покажут +4, +9°.

Сегодня, 20 марта, ожидается такой же характер погоды, но днем будет немного холоднее: -1, +4°.