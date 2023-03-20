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НовостиОбщество20 марта 2023 4:13

Отмененные между Уфой и Сочи авиарейсы будут выполнены 20 марта

Полеты были отложены из-за неблагоприятных метеоусловий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
20 марта, авиакомпания «Аэрофлот» выполнит отмененные накануне из-за непогоды авиарейсы между Уфой и Сочи

20 марта, авиакомпания «Аэрофлот» выполнит отмененные накануне из-за непогоды авиарейсы между Уфой и Сочи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 марта, авиакомпания «Аэрофлот» выполнит отмененные накануне из-за непогоды авиарейсы между Уфой и Сочи. Об этом сообщил башкирский Минтранс.

– Авиарейсы Сочи -Уфа -Сочи SU1782/1783 будут выполнены из Сочи в 11:30; из Уфы в 18:05. Время указано местное, – передали в ведомстве.

Напомним, рейсы в курортный город из Уфы и других населенных пунктов России были отменены утром 19 марта из-за неблагоприятных метеоусловий – сильного тумана в аэропорту Сочи.