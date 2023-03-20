Отмененные между Уфой и Сочи авиарейсы будут выполнены 20 марта

20 марта, авиакомпания «Аэрофлот» выполнит отмененные накануне из-за непогоды авиарейсы между Уфой и Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 марта, авиакомпания «Аэрофлот» выполнит отмененные накануне из-за непогоды авиарейсы между Уфой и Сочи. Об этом сообщил башкирский Минтранс.

– Авиарейсы Сочи -Уфа -Сочи SU1782/1783 будут выполнены из Сочи в 11:30; из Уфы в 18:05. Время указано местное, – передали в ведомстве.

Напомним, рейсы в курортный город из Уфы и других населенных пунктов России были отменены утром 19 марта из-за неблагоприятных метеоусловий – сильного тумана в аэропорту Сочи.