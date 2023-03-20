При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла 36-летняя женщина

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в Шаранском районе Башкирии погибла 36-летняя женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел вечером 19 марта в деревне Дмитриева Поляна. На улице Кармишина загорелся бревенчатый дом. В тушении пожара участвовали силы МЧС и местная добровольная команда.

– В ходе тушения обнаружена погибшая женщина, 1987 г.р. Пожар потушен, – передали в экстренном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Напомним, в тот же день в Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме пришлось эвакуировать 48 человек.