В Уфе встретили вернувшихся из зоны СВО бойцов Росгвардии

фото: Росгвардия РБ

В воскресенье, 19 марта, в Уфу после служебной командировки в зоне специальной военной операции вернулись бойцы Росгвардии. Их встретил начальник регионального управления ведомства генерал-майор полиции Александр Бурдо, а также родственники и сослуживцы.

– Я горд тем, что в составе нашего управления служат настоящие сыны Отечества, которые с честью выполнили поставленные задачи. Отдельную благодарность хочу выразить командирам, которые сберегли личный состав, – сказал Бурдо на встрече.

Отличившимся бойцам вручили награды и внеочередные звания. После отдыха росгвардейцы приступят к выполнению своих обязанностей.