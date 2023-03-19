В Башкирии из-за пожара в многоквартирном доме пришлось эвакуировать 48 человек

Фото: МЧС по РБ

Днем 19 марта в пожарную службу поступило сообщение, что в Нефтекамске горит квартира в многоэтажном доме на улице Карла Маркса. Прибывшие спасатели выяснили, что возгорание началось в двухкомнатной квартире – из задымленного помещения удалось спасти троих жильцов, включая двух детей. Еще 48 человек эвакуировались на улицу самостоятельно.

Пожарные быстро потушили открытый огонь – в результате пожар повредил домашнее имущество на площади 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.