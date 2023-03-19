В Уфе водитель автобуса зажал дверью ногу подростку, который не расплатился за проезд

Фото: стоп-кадр видео, снятого пассажирами автобуса

В Уфе водитель автобуса решил проучить подростка, который не расплатился за проезд, и зажал ему ногу дверью. Видео инцидента сняла неравнодушная пассажирка и опубликовала его в соцсетях.

— Это все в районе остановки «Юрюзань» было. Парнишке на вид лет 13 – водитель зажал ему ногу, а потом начал пугать, что автобус сейчас поедет. Представьте, полный автобус пассажиров, а он дергается, мол, сейчас покажу тебе, как без денег ездить. И лишь когда пассажиры стали кричать, водитель открыл дверь, и мальчик убежал, - рассказала очевидица инцидента в беседе с «Комсомолкой».

Женщина добавила, что записала номер автобуса и данные водителя, после чего отправила их в компанию перевозчика с просьбой разобраться в случившемся и наказать водителя.

- Всякое бывает: может, ребенок деньги забыл или потерял, растерялся, решил выскочить… А если бы водитель ему ногу сломал? На месте родителей этого мальчика я бы обратилась в прокуратуру, - возмущается уфимка.