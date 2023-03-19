Жительница Башкирии приревновала своего мужа и спалила его грузовик

Фото: МВД по РБ

Неожиданным способом решила отомстить своему супругу 34-летняя жительница села Караидель – приревновав супруга, женщина сожгла его грузовик.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в пожарную часть поступило сообщение, что возле одного из домов полыхает припаркованная «Газель». Прибывшие полицейские быстро выяснили, кто причастен к поджогу. Женщина сразу же призналась в содеянном, объяснив, что причиной стала ссора с мужем из-за ревности.

По словам сельчанки, ее супруг уехал по делам в Уфу и не отвечал на звонки. Решив, что благоверный наверняка развлекается с другими девушками, женщина стала придумывать план мести. Когда муж вернулся, то остановился у родителей, и тогда 34-летняя сельчанка начала угрожать, что сожжет их грузовик, но мужчина решил, что она просто шутит.

В итоге ревнивица решила действовать: выпив для храбрости алкоголь, женщина разбила стекло в грузовике, вылила в салон канистру бензина и подожгла грузовик. После сельчанка попыталась скрыться, но вскоре была задержана сотрудниками полиции.

- В настоящее время проводится оценка причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.