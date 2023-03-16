Мэрия Уфы начала готовиться к акции «Бессмертный полк» в 2023 году

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил состав организационного комитета, который будет отвечать за проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая 2023 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации 16 марта.

Оргкомитет возглавил сам Мавлиев. Его замом по этой работе стала вице-мэр по гуманитарным вопросам Гуллярия Ялчикаева. В список вошли еще десятки чиновников: замы главы администрации, начальники отделов и директора муниципальных предприятий. Госслужащие должны будут скоординировать действия профильных служб и органов власти, провести разъяснительную работу среди населения, предоставить сценарий мероприятия и схемы перекрытий дорог, а также учесть ряд технических моментов.

Напомним, в 2020 году в акции «Бессмертный полк» приняло участие более 170 тыс. человек. В предыдущие два года шествие не проводилась из-за пандемии коронавируса.