На трассе Уфа-Оренбург из-за возникших дефектов ввели ограничение движения для грузовиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 16 марта, в Башкирии на трассе Р-240 Уфа-Оренбург из-за возникших дефектов ввели ограничение движения для грузовиков. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет об участке рядом с деревней Мокроусово. Ограничительные меры касаются транспорта массой более 20 тонн. На подъезде к участку были установлены информационные щиты с маршрутом объезда, который проходит через Мокроусово, села Ольховое и Сихонкино.

Чиновник попросили водителей большегрузов отнестись к введенным мерам с пониманием и объезжать данный участок по указанным выше дорогам.

– Также следует учесть, что высота транспортных средств должна быть не выше 4,8 метров, так как на высоте пяти метров на данных объездных расположены высоковольтные линии электропередач, – отметил Минтранс республики.