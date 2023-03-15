Строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал» завершили на 63%

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Строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал» завершено на 63%. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Недавно в тоннеле были закончены подземные проходческие работы. Это, по словам руководителям республики, был самый объемный и технологически сложный этап.

До июня строители сосредоточат свои усилия на возведении постоянных конструкций. В настоящее в южном тоннеле идет монтаж верхней, нижней и боковых частей, а в северном – бетонируют основание под дорожное полотно и прокладывают инженерные сети.