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НовостиОбщество15 марта 2023 7:34

Строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал» завершили на 63%

Недавно в тоннеле были закончены подземные проходческие работы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал» завершено на 63%. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Недавно в тоннеле были закончены подземные проходческие работы. Это, по словам руководителям республики, был самый объемный и технологически сложный этап.

До июня строители сосредоточат свои усилия на возведении постоянных конструкций. В настоящее в южном тоннеле идет монтаж верхней, нижней и боковых частей, а в северном – бетонируют основание под дорожное полотно и прокладывают инженерные сети.