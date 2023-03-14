15 марта ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Они направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений правил дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Они направлены на снижение аварийности, а также профилактику нарушений правил дорожного движения и норм пассажирских перевозок. К рейдам привлекут сотрудников технического надзора. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Особое внимание дорожная полиция будет обращать на техническое состояние автобусов, прохождение шоферами предрейсовых медицинских и технических осмотров, а также соблюдение ими режима труда и отдыха. ГИБДД призвала водителей и пассажиров быть взаимовежливыми и отнестись с пониманием к проверкам.