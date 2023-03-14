ГИБДД Башкирии предупредила о ледяном дожде и гололедице

Фото: Михаил РЯБИКОВ

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил в своем телеграм-канале граждан о ледяном дожде и гололедице.

По словам руководителя ведомства, водителям следует быть очень внимательными и аккуратными. Севастьянов заявил о необходимости соблюдения скоростного режима, выдерживания безопасной дистанции, избегания резких маневров и торможений.

– Повышенное внимание необходимо проявить при проезде в местах возможного появления пешеходов — перед остановками маршрутных транспортных средств и перекрестками. Также следует быть особенно внимательными при движении на мостах и путепроводах, так как ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, и исчезает позже, – подчеркнул глава дорожной полиции республики.

Владимир Севастьянов в своей публикации также отметил, что быть осторожными следует и пешеходами. В условиях отсутствия тротуара нужно идти по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать о необходимости наличия световозвращающих элементов в темное время суток.

Руководитель ведомства напомнил, что в случае сложной ситуации граждане могут обратиться за помощью к сотрудниками дорожно-патрульной службы.