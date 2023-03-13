При пожаре в жилом доме в Стерлитамаке погиб 40-летний мужчина

фото: МЧС РБ

Сегодня вечером, 13 марта, при пожаре в жилом доме на проспекте Октября в башкирском городе Стерлитамаке погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Пожар произошел на кухне в однокомнатной квартире на 5 этаже 9 этажного жилого дома, – передали в экстренном ведомстве. – Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 12 человек.

Там передали, что из горевшей квартиры спасатели вынесли женщину и мужчину. Последний уже не подавал признаков жизни, и медики констатировали его смерть.

Пожар в доме потушен. В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.