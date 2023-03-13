В Башкирии в ближайшее время запустят два новых автобусных маршрута

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В Башкирии в ближайшее время планируется запустить два новых автобусных маршрута. Об этом в эфире ЦУР 13 марта сообщил министр транспорта республики Александр Клебанов.

В регионе откроют следующие рейсы:

– №155: «ГК «Камышлинский» – Алексеевка (Тарбеевка) через Суровку;

– № 155А: «Алексеевка (Тарбеевка)» – Зареченский рынок Уфы» через поселок 8-е Марта.

По словам чиновника, автобусы по указанным маршрутам будут ходить как минимум трижды в день. Он добавил, что в этом году в республике уже были открыты два новых автобусных рейса: №400м («Адзитарово-Уфа») и №398 («Максим Горький – Уфа).

С расписанием и схемой движения автобусных маршрутов можно ознакомиться на сайтах муниципалитетов, на остановках и на портале «Транспорт Башкортостана».